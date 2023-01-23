ЗСУ збили два російські штурмовики Су-25 і вертоліт Ка-52

Підрозділами ЗСУ 23 січня збито 6 повітряних цілей.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"23 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", - йдеться у повідомленні.

Станом на 23 січня російська окупаційна армія втратила 287 літаків, 277 вертольотів і 3150 танків.