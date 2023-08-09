ЗСУ збили ворожий вертоліт та ліквідували понад 800 окупантів за добу, - Генштаб

Українські військові збили черговий гелікоптер російських окупантів сьогодні, 9 серпня. Його тип наразі встановлюють.

За минулу добу ЗСУ ліквідували 820 солдатів російської армії, а також знищили вісім ворожих танків, 17 дронів та 17 артилерійських систем.

Загальна кількість втрат російської армії від початку вторгнення становить 251 620 військових.

Про це сьогодні, 9 серпня, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, інформує FREEДОМ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.08.23 орієнтовно становлять: особового складу - близько 251 620 (+820) осіб; танків - 4 262 (+8) од.; бойових броньованих машин - 8 290 (+12) од.; артилерійських систем - 5 013 (+17) од.; РСЗВ - 711 (+2) од.; засобів ППО - 469 (+1) од.; літаків - 315 од.; гелікоптерів - 312 од.; БпЛА оперативно-тактичного рівня - 4 175 (+17); крилатих ракет - 1 377 од.; кораблів/катерів - 18 од.; автомобільної техніки та автоцистерн - 7 479 (+19) од.; спеціальної техніки - 742 (+5).