ЄС готує план фінансування України в обхід Угорщини

Україна отримає фінансування від країн Європейського Союзу, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати обіцяні 90 мільярдів євро позики, пише Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС.

Лідери Євросоюзу зустрінуться наступного тижня в Брюсселі, сподіваючись переконати прем'єр-міністрів Угорщини та Словаччини Віктора Орбана й Роберта Фіцо виконати взяті на себе зобов'язання щодо схвалення позики, яка має забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні для продовження оборони від Росії до кінця 2027 року.

За словами співрозмовників, якщо обидві країни відмовляться поступитися, балтійські та нордичні держави готові надати Україні достатньо коштів для підтримки її платоспроможності в першому півріччі 2026 року. Загальна сума, що розглядається, становить 30 мільярдів євро. Оскільки йдеться про двосторонні кредити, схвалення ЄС вони не вимагають.

Комісар ЄС з економіки Валдіс Домбровскіс заявив Politico, що "ми не вперше стикаємося з подібними труднощами з Угорщиною", але пообіцяв: "Ми забезпечимо цей кредит так чи інакше".

Україна має кошти до травня

Потреби України у фінансуванні дещо знизилися після того, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) наприкінці лютого схвалив кредит на вісім мільярдів доларів, негайно виділивши 1,5 мільярда. За даними чотирьох обізнаних джерел, Україна має зберегти платоспроможність до початку травня. Раніше ЄС очікував, що вона вичерпає кошти вже наприкінці березня.

90-мільярдний кредит здавався узгодженим аж до кінця січня - до пошкодження російським ударом нафтопроводу "Дружба". Орбан звинуватив Україну в навмисному затягуванні ремонту та відмовився від взятих на себе у грудні зобов'язань. Президент України Володимир Зеленський відкинув звинувачення та заявив, що трубопровід може бути введений в експлуатацію "через місяць-півтора" - тобто вже після угорських виборів 12 квітня, які, згідно з соціологічними опитуваннями, Орбан може програти.

Ставка на зміну владі в Будапешті

І в Києві, і в Брюсселі розраховують на те, що у разі перемоги на виборах лідера опозиції Петера Мадяра той виявиться більш зговірливим у питанні схвалення позики Україні - особливо, якщо трубопровід "Дружба" буде відремонтований чи Угорщина отримає інші стимули від ЄС.

Фіцо у Брюсселі вважають менш серйозною перешкодою. Після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Парижі в кулуарах саміту з ядерної енергетики він уже пом'якшив позицію. Фіцо заявив, що обговорив з фон дер Ляєн "необхідність відновлення транзиту російської нафти через українську територію до Словаччини" і додав: "Радий, що з цього питання ми з Єврокомісією дотримуємося однієї точки зору". За матеріалами DW.