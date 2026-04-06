Посилення української ППО: Швеція передасть сучасні системи Tridon Mk2

Швеція передасть Силам оборони сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які підсилять українську ППО й допоможуть збивати "шахеди" та інші повітряні цілі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Україна отримає комплекси в межах пакета військової допомоги, оголошеного в лютому. На Tridon Mk2 Швеція заклала 400 мільйонів євро.

Як розповіли в оборонному відомстві, Tridon Mk2 - це мобільна система ППО середньої дальності, вперше представлена в 2024 році.

Комплекси здатні працювати за будь-яких погодних умов, незалежно від часу доби. Водночас ключовою особливістю є "відносно низька" вартість пострілу.

"Tridon Mk2 має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, що уражає цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину. Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптовує її до конкретних вогневих завдань", - пояснили в Міноборони.

Зазначається, що боєприпаси, які використовує гармата комплексів, вибухають безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків, що підвищує ефективність протидії дронам та крилатим ракетам.

Систему можна встановлювати на гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania. Вона оснащена електроприводами, тому здатна взаємодіяти з різними платформами.

"Шведський Tridon MK 2 - універсальна система протиповітряної оборони, яка поєднує високу ефективність, широкий спектр застосувань та низькі експлуатаційні витрати. Вона здатна одночасно протидіяти багатьом загрозам, зокрема ударним і розвідувальним безпілотникам, літакам, вертольотам та крилатим ракетам", - підсумували в міністерстві.

Нагадаємо, уряд Швеції 19 лютого схвалив 21-й пакет військової допомоги Україні на суму 12,9 млрд крон, що становить близько 1,2 млрд євро.

Раніше Велика Британія виділила додаткові 100 млн фунтів стерлінгів на посилення протиповітряної оборони України.