Зеленський: П'ять наших кораблів, що стоять у Британії, після війни залучать до розмінування

Президент Володимир Зеленський під час візиту на військово-морську базу Портсмут у Великій Британії заявив, що п'ять українських протимінних кораблів, які нині базуються там, після завершення війни зможуть виконувати завдання з розмінування української морської акваторії.

Про це Глава держави повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Під час візиту на військово-морську базу Портсмут разом із прем'єр- міністром Британії Енді Бернемом піднялися на палубу протимінного корабля "Черкаси". Це судно Україна отримала від Британії в січні 2023 року. Загалом на військово-морській базі Портсмут розміщені п'ять українських протимінних кораблів: "Мелітополь", "Маріуполь", "Генічеськ", "Черкаси" та "Чернігів", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що до закінчення війни ці кораблі базуватимуться у Портсмуті, а згодом зможуть виконувати завдання з розмінування української морської акваторії.

"Україна - морська держава, і ми постійно працюємо над збільшенням наших спроможностей у цьому вимірі. Я дякую Британії та всім партнерам, які із цим допомагають", - підкреслив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Портсмута разом із прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом поспілкувався з українськими та британськими моряками, які взяли участь у багатонаціональних навчаннях Sea Breeze, та відзначив належний рівень підготовки українських підрозділів у морському розмінуванні.

Велика Британія передасть Україні технології радіоелектронної боротьби для захисту безпілотників.

Президент Володимир Зеленський у понеділок прибув до Великої Британії. Він став першим іноземним лідером, якого новий прем'єр Бернем прийняв після вступу на посаду.