На місці аварій трубопроводів Північних потоків зафіксовано два вибухи, - шведські сейсмологи

Вимірювальні станції у Швеції та Данії зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газопроводах Північний потік-1 та Північний потік-2

Про це повідомляє SVT.

Шведська національна сейсмічна мережа виявила два явних вибухи у районі витоків газу в понеділок. Один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції.

"Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це був вибух", - зазначив Бйорн Лунд, викладач сейсмології та директор Шведської національної сейсмічної мережі, яка вимірює шведські землетруси та вибухи.

Перший вибух був зафіксований о 2:03 в ніч на понеділок, другий - о 19:04 ввечері в понеділок.

Повідомлення про витік газу надійшло від морської адміністрації о 13:52 та о 20:41 у понеділок - після того, як кораблі виявили бульбашки на морській поверхні.

SVT має координати зафіксованих вибухів, і вони в тому ж районі, де були зареєстровані витоки газу.

За словами Бйорна Лунда, інформація про вибухи передана Збройним силам Швеції.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про відразу три підводні аварії на трубопроводах "Північного потоку" та "Північного потоку-2". Російський оператор газогонів назвав їх "безпрецедентними", а німецькі фахівці вбачають у їх виникненні диверсії, не виключено, що з боку Росії. Згодом з'явились фото з місця подій. За матеріалами Еспресо TV