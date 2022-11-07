Аварійні відключення у столиці триватимуть щонайменше два тижні, - ДТЕК

Через дефіцит електроенергії застосовуються як графіки погодиних вимкнень, так і аварійних.

Кияни регулярно стикаються з тим, що світло вимикають на довший час, аніж це зазначено в графіках. Навіть сьогодні "Укренерго" попередило у Києві прогнозується дефіцит електроенергії. Енергетики можуть проводити екстрені обмеження, застосовуючи аварійні відключення.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, це стається тому, що у центральному і північному регіонах країни є великий дефіцит електроенергії. Київ і Київська область також у цьому списку. Тому є відключення і за графіком, і аварійні.

"Ситуація не зміниться, поки не відремонтують лінії та іншу інфраструктуру, щоб передати електроенергію в Київ з інших регіонів України. Або не будуть додані генеруючі потужності, - зазначив Дмитро Сахарук в ефірі національного марафону. - І одні, і інші були пошкоджені внаслідок обстрілів у жовтні. Якщо не буде нових обстрілів і руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом - протягом наступних двох тижнів".

Втрати енергогалузі столиці через атаки російських військових на об'єкти критичної інфраструктури обчислюються у десятки мільярдів, а то й трильйон доларів. Сьогодні точні підрахунки скласти ще неможливо.

Водночас киян просять заощаджувати електроенергію та споживати помірно. Особливо в пікові години з 17:00 до 23:00 та з 8:00 до 11:00.

За матеріалами "Вечірній Київ"