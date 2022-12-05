Енергетична система України працює попри "прильоти" в трьох областях - Шмигаль

Під час російської ракетної атаки 5 грудня були влучання в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях, попри це енергетична система функціонує. В деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Терористична країна росія спробувала знову реалізувати свій злочинний план - занурити Україну в темряву та холод. Завдяки героїчним ЗСУ та силам ППО ворогу вкотре не вдалося задумане. Енергетична система країни функціонує та залишається цілісною. Були влучання в енергооб'єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях", - написав глава уряду.

Він додав, що у деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку.

"Черговий масований ракетний удар росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів", - наголосив Шмигаль.

У понеділок російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку проти України, зафіксовано кілька влучань в інфраструктурні об'єкти. Президент Володимир Зеленський заявив, що сили протиповітряної оборони України 5 грудня збили більшість російських ракет. За матеріалами Укрінформ.