Енергосистема України поступово відновлюється після 8 ракетної атаки ворога - "Укренерго"

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" повідомляє про поступове відновлення енергосистеми України після 8 масованої атаки росіян 5 грудня, передає Енергореформа. "На відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно ще кілька діб. Наразі всім областям доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень", - описала ситуацію "Укренерго" у своєму Telegram - каналі 6 грудня.

Там пояснили, що аварійні відключення це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі.

"Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись", - зазначили в НЕК, додавши, що через пошкодження деяких електростанцій та частини електромереж в енергосистемі країни знизилось виробництво електроенергії, тому тимчасово були застосовані аварійні відключення,

Разом з тим компанія підкреслила, що завдяки блискучій роботі сил протиповітряної оборони, які знищили понад 60 ракет із 70, ворог не досяг поставлених цілей - нанести енергосистемі такий же обсяг пошкоджень, які сталися під час атаки 23 листопада, та занурити Україну у темряву і холод.

У компанії зазначили, що ремонтні бригади роблять все можливе, щоб подати електропостачання резервними схемами там, де це можливо. Зокрема, в більшій частині Одеській області, яка разом із Київською постраждали найбільше, вже відновлено енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури: лікарень, котелень, водоканалів.

За інформацією голови Київської ОВА Олексія Кулеби, без світла залишається приблизно половина області.

ДТЕК зі свого боку повідомив, що в Одесі працює критична інфраструктура, а голова Одеської ОВА Максим Марченко - що починається відновлення електропостачання побутовим споживачам. За матеріалами reform.energy