ЄБРР готує екстрений кредит на відновлення української енергосистеми

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку наступного тижня розгляне екстрений кредит для НЕК "Укренерго", необхідний для відновлення української енергосистеми. Про це 17 листопада заявив керівний директор ЄБРР Маттео Патроне, повідомляє Reuters.

За його словами, банк планує обговорення ймовірного фінансування 21 листопада. Ідеться про "сотню мільйонів євро", яка допоможе повернути до роботи зруйновану російськими атаками інфраструктуру, пише агентство.

Патроне зазначив, що керівництво ЄБРР вирішило запустити екстрену кредитну лінію для "Укренерго" після зустрічі із президентом, прем'єр-міністром і генеральним директором компанії. Оформити кредит протягом місяця - "це те, що нам потрібно зробити", цитує його Reuters. За матеріалами Гордон.