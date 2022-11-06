ЄС оголосить Україні допомогу у розмірі до 18 мільярдів євро

Про це президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє сайт Єврокомісії.

"Основна увага розмови була зосереджена на забезпеченні фінансової підтримки України на найближчі місяці. Президент фон дер Ляєн повідомила президенту Зеленському, що цього тижня вона запропонує значний фінансовий пакет від ЄС у розмірі до 1,5 млрд євро на місяць, що на загальну суму становить до 18 млрд євро, що значною мірою сприятиме покриттю потреб України у фінансуванні на 2023 рік", - сказано в повідомленні.

Також йдеться про підтримку у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат.

Крім того, лідери говорили про важливість забезпечення експорту української сільськогосподарської продукції, плани щодо розширення пропускної спроможності доріг між Україною та ЄС, посилення санкцій, а також негативну роль підтримки Іраном агресії Росії.