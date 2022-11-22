Єврокомісія вирішила виділити Україні EUR2,5 млрд допомоги

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляє, що ЄК прийняла рішення виділити Україні ще 2,5 млрд євро фінансової підтримки.

Про це фон дер Ляєн написала у себе в Twitter.

- Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним виділенням коштів. Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що веде до успішної реконструкції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - повідомила вона.

Нагадаємо, 9 листопада Європейська комісія представила пропозицію щодо надання Україні пакету макрофінансової допомоги розміром в 18 млрд євро у 2023 році. Зокрема, він передбачає надання Києву пільгових кредитів на більш стабільній основі.

21 жовтня Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Україна до кінця цього року отримає від ЄС 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Надалі, протягом 2023 року, Євросоюз готовий виділити ще 18 млрд євро. За матеріалами ICTV Факти