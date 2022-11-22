За даними Мінфіну, від 24 лютого Євросоюз надав Україні 6,7 мільярда євро макрофінансової допомоги

Мінфін повідомив, на що підуть надані Єврокомісією 2,5 мільярда євро

Міністерство фінансів України подякувало Європейській комісії за виділені 2,5 мільярда євро. За повідомленням, це другий транш у рамках поточної виняткової програми макрофінансової допомоги ЄС.

Загалом за цією програмою планується отримали 5 мільярдів євро.

"Ми щиро вдячні Європейському Союзу за надану Україні фінансову підтримку. Отримані кошти значною мірою допоможуть забезпечити нагальні видатки Державного бюджету та підтримати економічну стабільність в державі", - йдеться в коментарі міністра Сергія Марченка.

Загалом, за даними Мінфіну, від 24 лютого Євросоюз надав Україні 6,7 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС планує, окрім допомоги до кінця року, виділити 18 мільярдів євро на 2023 рік із регулярним наданням коштів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 18 листопада повідомив, що Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги. За матеріалами Радіо Свобода.