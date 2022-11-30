Мотор Січ отримала нового гендиректора. Богуслаєва звільнено

Новим генеральним директором заводу "Мотор Січ", який перейшов у державну власність на час воєнного стану, став Олексій Нікіфоров, повідомила в середу, 30 листопада, пресслужба Міністерства оборони.

Таке рішення ухвалив міністр оборони Олексій Резніков.

Повноваження членів наглядової ради, голови та членів ради директорів підприємства. Арештованого за підозрою в колабораціонізмі В'ячеслава Богуслаєва звільнено з посади президента Мотор Січі.

Новий склад наглядової ради очолив заступник міністра економіки Ігор Фоменко. До новоствореної наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

"Відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. Мотор Січ буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ", - заявило міністерство.

Рішення про передання державі Мотор Січі та ще чотирьох приватних компаній було ухвалено на засіданні Ставки верховного головнокомандувача. Воно необхідне для забезпечення нагальних потреб сектору оборони, заявив президент Володимир Зеленський. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.