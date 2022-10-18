На Одеській митниці виявили схему приховування товарів від розмитнення, що вже призвело до збитків у 47 млн гривень. Про це повідомляє ДБР.

Зокрема, у межах розгалужених комплексних заходів, слідчі виявили на Одеській митниці понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких, нібито, сплив. Своєчасно посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави чи на потреби ЗСУ. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів, слідчі ДБР знайшли елітні автомобілі, техніку, алкоголь, а також продукти харчування тривалого зберігання. Орієнтовна вартість товару складає щонайменше 47 млн гривень. Буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного наповнення бюджету. Продукція буде вилучена та реалізована, а отримані кошти спрямують до бюджету.