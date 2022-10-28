Німеччина відправила Україні майже 40 тонн обладнання для ремонту об'єктів енергетики

Україна отримала від німецьких компаній майже 40 тонн обладнання та матеріалів для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков під час засідання Українсько-німецької групи високого рівня з економічного співробітництва, передає Міненерго.

"Ми вдячні німецьким компаніям за допомогу з перших днів війни. Завдяки вам та іншим нашим партнерам енергетичні компанії в Сумах, Харкові, Миколаєві та Чернігові змогли провести термінові ремонтні роботи, щоб повернути електропостачання споживачам", - сказав Демченков.

Він наголосив, що енергосистема залишається стійкою, попри постійні обстріли.

Росія у жовтні почала прицільно знищувати електростанції та іншу енергетичну інфраструктуру на всій території України. Почалися віялові відключення світла, найбільше від них страждають Київ та сусідні області. 27 жовтня ДТЕК повідомила, що аварійні відключення світла в Києві та області найближчими днями будуть тривалішими і, ймовірно, не за графіком.

27 жовтня через нову атаку ворога на об'єкти енергетики відключення в Києві та області вперше почалися ще до сходу сонця. Виник дефіцит потужності у розмірі 30% споживання.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ