Новий голова САП поновив справу Роттердам+ проти компанії Ахметова

Поновлено справу щодо формули "Роттердам+", яка розслідувалась з березня 2017 року і декілька разів закривалась

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко 22 вересня прийняв рішення скасувати постанову про закриття так званої справи "Роттердам+" як незаконну та необґрунтовану.

Одночасно з цим він повністю змінив групу прокурорів у цій справі через неефективне здійснення нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування, повідомляє САП.

За день до того, 21 вересня Апеляційна Палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) завершила розгляд апеляційної скарги на рішення щодо закриття кримінального провадження.

За результатами розгляду колегія суду частково скасувала ухвалу слідчого судді та закрила провадження за скаргами представників АТ "Нікопольський завод феросплавів" та АТ "Запорізький завод феросплавів" (входять у промислову групу Ігоря Коломойського) на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження від 24 березня 2017 року.

Іншими словами, суд закрив провадження, але САП поновив його.

"Роттердам+" - назва формули визначення оптової ринкової ціни на електроенергію, яку в березні 2016 року затвердила Нацкомісія з регулювання енергетики та компослуг (НКРЕКП) під керівництвом Дмитра Вовка. Вартість вугілля і ціні електроенергії ТЕС розраховувалася за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставки до України". Через дію формули компанія ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго" стали продавати електроенергію дорожче.

Формула призвела до підвищення ціни електрики теплових станцій, які переважно належали ДТЕК. В той же час інша генерація - державні АЕС та ГЕС - продавала свою електроенергію за набагато меншими цінами, встановленими НКРЕКП.

Одна з експертиз, що розглядались у суді, підтвердила факт збитків від застосування зазначеної формули майже на 40 млрд грн. Крім того, про переплату за електроенергію заявили енергомісткі феросплавні заводи Коломойського, які звернулись до суду щодо відкриття, а потім - поновлення розслідування НАБУ в цій справі.

Формула припинила діяти 1 липня 2019 року, із запуском в Україні оптового ринку електроенергії.

У якості підозрюваних у справі "Роттердам+" проходили кілька менеджерів ДТЕК та колишніх чиновників НКРЕКП. Проте згодом слідчі прокурори САП, призначені генпрокурором Іриною Венедиктовою, виносили рішення про закриття провадження, попри протести НАБУ та апеляції до суду.

Втім, 28 липня 2022 року генпрокурор Андрій Костін, який перед тим замінив Венедиктову, нарешті призначив керівником САП Олександра Клименка, який переміг у відповідному конкурсі.

Клименко почав давати ходи провадженням за результатами розслідувань НАБУ, які до того блокувались САП. За матеріалами Телеграф.