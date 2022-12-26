Окупанти не в змозі відновити інфраструктуру в Маріуполі - голова ОДА

Окупанти не можуть відновити зруйновану інфраструктуру в Маріуполі Донецької області. Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону, відео опублікувала Маріупольська міська рада в Telegram 26 грудня.

"У місті немає електро-, газо-, водо- й теплопостачання на централізованому рівні. І апріорі не може бути у зруйнованому фактично повністю місті. Тому що розбиті не лише зовнішні мережі, а й уся система зруйнована всередині. Тому люди там виживають", - розповів Павло Кириленко.

Глава ОДА зазначив, що російська пропаганда намагається показати картинку про нібито "відновлення життя", але це немає нічого спільного з реальністю. Відновити Маріуполь та інші зруйновані війною міста може лише Україна, наголосив він. за матеріалами Гордон.