П'ять помилок, які заважають економити електрику: це має знати кожен

Уникайте цих п'яти помилок, і вам вдасться добре заощадити на електриці.

У зв'язку з аварійними перебоями електрики українцям зараз потрібно максимально зібратися і також максимально почати економити електроенергію. Ми хочемо поділитися з вами кількома лайфхаками, які допоможуть вам заощаджувати.

А якщо бути точніше, ми зібрали 5 можливо не найбільш очевидних помилок у користуванні електрикою, які потім відбиваються круглими сумами в платіжках. Однак зараз важливіше їх не робити, щоб заощадити енергію на благо країни. 5 помилок, що заважають економити електрику Прання білизни за дуже високої температури - для прання речей цілком достатньо 30 градусів, лише в деяких випадках варто підіймати температуру (при пранні спідньої білизни, рушників та шкарпеток).

Нагрівати холодну воду в каструлі без кришки - так вода закипатиме набагато довше, плюс енергії йтиме також більше.

Занадто низька температура у холодильнику - що нижча температура, то більше вжитку електроенергії споживає техніка. Температури від 7 до 8 градусів більш ніж достатньо, щоб охолоджувати продукти.

Дуже гарячий душ - якщо у вас встановлений бойлер або котел, то заощадити ви зможете якщо прийматимете теплий душ або ванну, а не митися "під окропом".

Залишати електронні пристрої в режимі очікування - повністю вимикаючи пристрої, коли ними не користуєтеся, допоможе суттєво заощадити.

Джерело: НОВИНИ Ю