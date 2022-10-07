Рада призначила нового голову Нацбанку: хто отримав посаду

У п'ятницю, 7 жовтня, Верховна Рада призначила нового очільника Національного банку України. Посаду зайняв ексглава Ощадбанку Андрій Пишний.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Призначення Пишного новим головю Нацбанку підтримали 290 народних депутатів. На цій посаді він замінив Кирила Шевченка, якого призначили у липні 2020 року.

Андрій Пишний раніше працював у керівництві "Укрексімбанку", а з 2014 року обіймав посаду голови правління Ощадбанку. За час його керівництва Ощадбанк модернізував відділення, запустив онлайн-банкінг, а також банк виграв позов проти російського Сбербанку для захисту своєї торгової марки.

З 2007 по 2009 рік Пишний обіймав посаду заступника секретаря РНБО. У 2012 році став народним депутатом від партії "Батьківщина".

Після початку повномасштабної війни Пишний увійшов до міжнародної групи "Єрмака-Макфола" із розробки санкцій щодо Росії.

Нагадаємо, 4 жовтня Кирило Шевченко заявив, що подає у відставку з посади голови Національного банку.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів податкової та митної політики схвалив постанову щодо звільнення Кирила Шевченка з посади голови НБУ.

6 жовтня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Верховна Рада 6 жовтня звільнила Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України. Постанову підтримали 263 нардепи.