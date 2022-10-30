Росія заблокувала рух 218 суден "зернової ініціативи"

Рух 218 суден, які транспортують збіжжя з України відповідно до "зернової угоди", виявилося фактично заблокованим через призупинення Росією участі в ній.

Про це в неділю, 30 жовтня, заявило Міністерство інфраструктури України.

У відомстві зазначили, що судна не можуть продовжити рух через те, що українська сторона станом на 30 жовтня не отримала дозволів від Спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

Серед 218 суден, рух яких заблоковано, 95 уже вийшли з українських портів та очікують на інспекцію, ще 101 - очікують інспекції на вхід до українських портів, решта 22 - чекають на вихід з українських портів.

"Українська сторона не зупиняла рух вантажів через "зерновий коридор", навіть попри російські військові атаки на портову та енергетичну інфраструктуру. Також було зафіксовано 15 випадків приближення російських БПЛА та літаків на заборонену дистанцію до цивільних суден, що беруть участь у Ініціативі", - наголосили в Мінінфраструктури. Передісторія

Як повідомляла "Новинарня", вранці 29 жовтня на рейді окупованого РФ Севастополя пролунали вибухи, ішлося про ураження військових суден Чорноморського флоту Росії.

Увечері 29 жовтня Росія звинуватила ЗС України та британських інструкторів у "теракті проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у гарантуванні безпеки "зернового коридору", і заявила про вихід із Чорноморської зернової ініціативи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світову спільноту не дозволити РФ під надуманим приводом заблокувати "зерновий коридор", який гарантує продовольчу безпеку мільйонів людей.