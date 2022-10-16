Росіяни не змогли паралізувати енергетику України масовими атаками

Україна зберегла енергетичну стійкість після масових атак Росії, агресору не вдалося паралізувати енергетичну галузь.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, за три дні російська армія завдала по українських цивільних та енергетичних об'єктах до 130 ударів ракетами та дронами-камікадзе.

- Агресор прагнув залякати українців та паралізувати енергетику держави. Своєї мети він не досяг. Україна була готова до такого сценарію. Ми мобілізували зусилля для екстрених ремонтних робіт, відновили електропостачання в 4 тис. населених пунктах, - повідомив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр зауважив, що українці проявили свідомість, добровільно зменшивши споживання електроенергії в середньому на 10%.