Російські удари вивели з ладу майже половину української енергосистеми - Шмигаль

Удари російських окупантів по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури України призвели до виведення з ладу майже половини енергетичної системи держави. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом у Києві.

"На жаль, Росія продовжує ракетні удари по цивільній і критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що лише 15 листопада війська РФ випустили по українській території близько сотні ракет. "Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", - додав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що в такій ситуації наша держава все ще потребує допомоги від партнерів, зокрема у сфері енергетики й питанні надання додаткового обладнання. Крім того, Україні необхідні фінанси на закупівлю більших обсягів газу й іншу підтримку енергетичного сектору.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс обговорили питання санкцій проти РФ, а також фінансову та енергетичну допомогу.