Саудівська Аравія виділила для України 400 млн доларів гуманітарку

Уряд Саудівської Аравії ухвалив рішення виділити для України пакет гуманітарної допомоги вартість 400 млн доларів.

Про це повідомляє держагентство SPA.

За даними видання, президент України Володимир Зеленський та наслідний принц і діючий прем'єр-міністр королівства Мухаммед бін Салман провели телефонну розмову. Зеленський привітав рішення Саудівської Аравії про виділення додаткового пакета гуманітарної допомоги на 400 млн доларів.

Також президент подякував принцу за підтримку в ООН резолюції про невизнання анексії Росією окупованих територій України.