Шість суден вийшло з портів Одещини "зерновим коридором"

Судна, які вийшли 28 жовтня з портів Одещини. Джерело: Міністерство інфраструктури України

З портів Одещини 28 жовтня "зерновим коридором" вийшло шість суден зі 180 тисячами тонн агропродукції. Вони вирушили до країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури України.

Серед суден з порту Одещини вийшов балкер LINA з 25 тисячами тонн кукурудзи для Єгипту.

З 1 серпня "зерновим коридором" експортовано понад 9 мільйонів тонн агропродукції. Всього з портів Одещини вийшли 403 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

За матеріалами UA: Суспільне Новини