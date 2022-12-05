Шкода земельним ресурсам України від війни сягає майже 500 млрд гривень

Держекоінспекція підрахувала суму шкоди земельним ресурсам, завдану Росією - майже 500 млрд гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Державної екологічної інспекції України.

"Станом на 30 листопада 2022 року внаслідок збройної агресії забруднено понад 291 млн квадратних метрів та засмічено понад 8 млрд квадратних метрів українських земель, сума заподіяної шкоди становить 448,9 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, через війну сотні гектарів земельного фонду України засміченні відходами, забрудненні шкідливими речовинами, які вивільнюються у результаті детонування та зазнають пошкодження структури ґрунтового покриву. Зазначені чинники призводять до пошкодження сільськогосподарських угідь, неможливості проведення посівних робіт та, як наслідок, до відсутності врожаю на землях, які були порушенні в результаті військової агресії.

"Знищення українських земель - це злочин проти довкілля України та проблема світового масштабу, яка несе ризики настання продовольчої кризи та неможливості гарантування продовольчої безпеки для людства у майбутньому. Ворог має нести повну відповідальність за злочини проти людства та довкілля", - зазначає Держекоінспекція.