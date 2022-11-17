США активно допомагають з доставкою трансформаторів в Україну - посол Маркарова

Сполучені Штати Америки активні долучені до вирішення поточних питань відновлення української енергетики та розбудови в майбутньому альтернативної системи постачання електрики.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова під час онлайн-діалогу з академічною спільнотою Львівської політехніки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Енергетика - це одна з тих сфер, де ми можемо побудувати в майбутньому щось принципово нове і використати всі найбільш інноваційні ідеї, які є в інших країнах. США тут точно один з лідерів, щоб швидко це зробити. Саме тому ми в посольстві дуже багато уваги приділяємо співпраці саме в енергетичній сфері, саме тому малі модульні реактори багато хто вважає майбутнім - це більш безпечно, це швидше і це точно спрацює в таких країнах, як Україна, яка має величезний потенціал і багато фахівців у ядерній енергетиці. Тому США не просто хотіли б допомогти, а готові та вже активно працюють в цьому напрямку", - сказала посол України.

Вона також нагадала, що в Україні створено Координаційну енергетичну платформу, а США зі свого боку призначили координатором з допомоги української енергетики Джеффрі Паєтта.

"У нас декілька разів на тиждень проходить активна робота між нашим Міністерством енергетики, Мінінфраструктури та багатьма міністерствами та департаментами над поточними питаннями. США зараз дуже активно залучені до доставки трансформаторів і всіх інших речей, які нам зараз потрібні. Але це також майданчик для обговорення майбутньої співпраці", - зазначила Маркарова.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами в ефірі телемарафону 17 листопада поінформував, що крім захисту від російських атак існуючої мережі електропостачання Україна займається розробкою її альтернативи. Зокрема, Україна пропрацювала план будівництва малих модульних реакторів, але його втілення потребує сприятливішого часу.

США 9 листопада призначили координатора з допомоги у відновленні української енергетики. Згідно з рішенням Держдепартаменту США, ним став помічник держсекретаря та посол в Україні у 2013-2016 роках Джеффрі Паєтт.