Стало відомо, що здорожчає в Україні найбільше напередодні зими

Ціни в магазинах продовжують дивувати українців. Так, за останні місяці помітно здорожчали курячі яйця, що відразу спричинило штучний дефіцит, традиційна для нас гречка та м'ясо.

Однак це ще не всі зміни на цінниках в українських магазинах.

Держстат проаналізував ціни на різноманітні категорії товарів і визначив, на які з них очікує додаткове підвищення в ціні.

За даними Держстату, інфляція в Україні на споживчому ринку у вересні становила 1,9% порівняно із серпнем. За 9 місяців вона досягла 21,8%.

Які товари та послуги здорожчали найбільше у вересні?

Освіта здорожчала на 7%

Харчові продукти та безалкогольні напої додали 2%

Медичні послуги та охорона здоров’я подорожчали на 2%

Одяг та взуття додали майже 10% у порівнянні з серпнем

Побутова техніка та інший домашній вжиток піднявся на майже 3%

Експерти кажуть, що такі підвищення цін є сезонними та нормальними. Це спричинено завершенням літнього сезону та світовими тенденціями в економіці. Хоча, зазначають вони, цього року здорожчання проявилися дещо сильніше.

Щодо подорожчання освітніх послуг, то тут також причиною є зростання попиту в критичні часи, коли з'являється конкуренція на ринку праці.

До того ж можна помітити, що ціни на освіту в Україні наближаються до світових, що також є цілком природною тенденцією.

Що підвищиться в ціні до кінця року?

За даними Держстату, надалі продовжать додавати в ціні такі товари та послуги:

автомобільне паливо та мастила - 62%

харчові продукти - 27,4%

транспортні послуги - 27,3%

предмети домашнього вжитку, побутова техніка - 24%

алкогольні напої, тютюнові вироби - 19,5%

Чому ціни підіймають?

Усі ці підвищення пов'язані зі стабільними темпами зростання палива через прив'язаність до логістики.

Не варто забувати, що ракетні обстріли Росії є головним чинником змін на цінниках. Руйнування інфраструктури ускладнює роботу підприємств, яким треба не просто триматися та виживати, але й утримувати штат, проводити закупки тощо.

Створення штучного дефіциту також впливає на збільшення суми в чеках. Так сталося з яйцями: ціни підвищили, товар розкупили, виробники додали до вартості ще пару відсотків.

За прогнозами НБУ, до кінця року інфляція в Україні зросте до 30%, але з огляду на економіки інших країн це геть не найгірші цифри, а навіть навпаки цілком прийнятні для країни в умовах повномасштабної війни. За матеріалами РБК-Україна.