У 2023 році Україна може потребувати до $5 млрд фінансування щомісяця - МВФ

Потреби України у зовнішньому фінансуванні у 2023 році становитимуть від $3 до 4 млрд на місяць.

Однак у разі продовження обстрілів інфраструктури сума може зрости до $5 млрд.

Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва під час виступу на Міжнародній експертній конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

Вона нагадала, що цьогоріч МВФ виділив Україні $2,7 млрд власних ресурсів у рамках екстреного фінансування та спрямував додаткові $2,2 млрд через адміністрований рахунок.

- За нашою поточною оцінкою, щомісячні потреби у фінансуванні у 2023 році становитимуть приблизно від $3 до 4 млрд, що відображає сувору реальність великого бюджетного дефіциту в контексті руйнівної війни.

Якщо знищення української інфраструктури та економічної діяльності стане ще більш далекосяжним, діапазон може досягати $5 млрд, - наголосила Георгієва.

Вона зазначила, що це фінансування призначено для "фази відновлення", під час якої економіка стабілізується, а країна дотримується відповідного пакету макроекономічної політики.

За словами Георгієвої, до цих цифр вони дійшли, тісно співпрацюючи з українською владою над бюджетом на 2023 рік.

За матеріалами Факти ICTV