У Вінниці завод експортував до РФ комплектовання для військової техніки під час війни - Офіс генпрокурора

Один із машинобудівних заводів у Вінниці викрили в експорті комплектовання до РФ для ремонту військової техніки 2022 року, заявляє Офіс генерального прокурора України. Повідомлення опублікували в Telegram відомства.

СБУ проводить розслідування у кримінальному провадженні за фактом допомоги державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Досліджують факти торгівлі українських підприємств із РФ та нелегального постачання продукції для потреб військово-промислового комплексу держави - агресора.

За даними слідства, після початку повномасштабної військової агресії РФ проти України один із вінницьких машинобудівних заводів продовжив співпрацю із країною-агресором.

"В умовах воєнного стану керівництво заводу налагодило постачання комплектовання для ремонту та обслуговування машинобудівної галузі. Це шестерні, секційні помпи, гідромотори, гідравлічне обладнання, яке використовують у військовій техніці", - ідеться в повідомленні.

За даними відомства, для реалізації схеми було залучено низку підконтрольних суб'єктів господарювання, із використанням яких через Румунію, Туреччину та Казахстан комплектовання ввозили на територію РФ. Для обходу фінансових обмежень і виведення безготівкових коштів із РФ використовували банківські рахунки, відкриті у фінансових установах країн ЄС.

"Отже, протягом 2022 року у РФ експортовано комплектовання, що використовують для ремонту військової техніки, на загальну суму понад 51 млн грн", - заявили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці провели обшуки в офісних приміщеннях групи компаній й за місцями проживання деяких осіб. Вилучено фінансово-господарські документи, що підтверджують торгівлю із РФ.

У повідомленні не вказують назви підприємства. За інформацією агентства "Інтерфакс-Україна", ідеться про "Вінницький агрегатний завод". За матеріалами Гордон.