Україна скасувала податки на ввезення генераторів та акумуляторів

Уряд ухвалив рішення звільнити від сплати податків імпорт генераторів, трансформаторів та акумуляторів.

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у вівторок, 8 листопада.

За його словами, від сплати ПДВ та ввізного мита буде звільнено важливі для проходження опалювального сезону товари.

Мова йде про: газогенератори, електричні двигуни та генератори, електрогенераторні установки та обертові електричні перетворювачі, трансформатори, електричні акумулятори, електричні водонагрівачі та обігрівачі, а також деякі інші товари для енергетики та забезпечення тепла.

"Це важливо, щоб зараз прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом та теплом, задовольнити попит населення та зменшити ціни на відповідну продукцію", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, у Кабміні розповіли, що на сьогодні майже 60% усіх об'єктів по всій Україні під'єднано до тепла. Найбільше у Житомирській, Закарпатській та Харківській областях. Окрім того, Україна від донорів вже отримала 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом.

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