Україна у тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії

Державний енерготрейдер АТ "Енергетична компанія України" (АТ "ЕКУ") 27 листопада 2022 у тестовому режимі імпортував некомерційні обсяги електроенергії з Румунії потужністю 1 МВт протягом двох годин (о 9:00 та 14:00). Про це з посиланням на ЕКУ повідомляє "Укрінформ.

У компанії наголосили, що імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові постачання потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності.

ЕКУ вперше здійснила тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини 27 жовтня. Другий тестовий імпорт відбувся 19 листопада.

АТ "Енергетична компанія України" є державним трейдером на ринку електроенергії. Компанія здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання електроенергії для комерційних споживачів.