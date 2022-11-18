Україна від початку війни отримала понад $23 мільярди міжнародної допомоги - Шмигаль

Україна отримала загалом понад 23 мільярди доларів міжнародної фінансової допомоги від початку повномасштабної війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Україна відчуває надійну підтримку світу в нашій боротьбі за свободу та незалежність. Від початку повномасштабної війни ми отримали понад 23 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. З них 4,8 млрд від Європейського Союзу та 8,5 млрд від Сполучених Штатів", - сказав він.

Шмигаль додав, що за ці кошти фінансують критично важливі бюджетні видатки. Зокрема, виплати бюджетникам, пенсіонерам, ВПО, отримувачам субсидій, на підтримку спроможності громад.

"Сьогодні під час візиту до Києва виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запевнив, що Україна наступного тижня отримає черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 2,5 млрд євро. І ще один на 500 млн євро — у грудні. Дякуємо європейським партнерам за послідовну солідарність з Україною", - додав глава уряду.

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Він також наголосив, що важливий крок назустріч Україні зробила Канада. Уряд країни вже випустив в обіг державні п'ятирічні облігації на суму 500 млн канадських доларів. Тепер через купівлю суверенних облігацій для України (Ukraine sovereignty bonds) всі охочі можуть зробити внесок у зміцнення нашої держави. Таким чином канадці інвестують у нашу перемогу, а Уряд Канади гарантує інвесторам виплату відсотків. Дякуємо канадським друзям за таку ініціативу та за віру в наше майбутнє.

Крім того, глава уряду акцентував, що у прийдешньому році підтримка країн-партнерів та міжнародних фінансових інституцій буде для нашої держави надважливою.

"Розраховуємо у 2023 році на великий пакет фінансової допомоги Євросоюзу в розмірі 18 млрд євро. Це покриє бюджетний дефіцит по необхідних необоронних видатках.Так само очікуємо позитивного рішення Конгресу США щодо виділення 37,7 млрд доларів. Це, зокрема, пряма бюджетна підтримка, швидке відновлення, енергетична безпека та видатки на інші цілі", - сказав Шмигаль.

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Також глава уряду висловив вдячність всім державам, які в межах координаційної групи «Рамштайн» вкотре посилили нашу обороноздатність. Зокрема, Канаді, Швеції, Німеччині, Іспанії, Польщі, Греції та іншим.

Як повідомлялося, виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс прибув до Києва, під час візиту він обговорив з керівництвом України підтримку з боку ЄС.