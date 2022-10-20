Українців закликають максимально зменшити використання електроприладів протягом 20 жовтня з 7:00 до 23:00

Українська енергосистема повинна відновитися після терористичних ударів російських окупантів.

Про це написав глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

Громадян просять не вмикати сьогодні обігрівачі, праски, телевізори, мікрохвильовки, електрочайники, пральні машини, електроплити та інші прибори, що використовують електроенергію.

Для бізнесу наполегливо рекомендують вимкнути вуличне й внутрішнє освітлення, підсвітку прилавків і стендів, великогабаритні прилади, будівельні прилади тощо.