Укренерго: інформація про скасування аварійних відключень електроенергії - фейк

НЕК "Укренерго" спростувало інформацію про скасування аварійних відключень електроенергії, яка шириться соціальними мережами.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії у Фейсбуці.

"У соцмережах поширюється фейкова інформація про нібито скасування аварійних відключень електроенергії з посиланням на фальшиву сторінку нашої компанії. Це спроба збурити суспільство неправдивою інформацією", - йдеться в повідомленні.

В Укренерго нагадали, що аварійні відключення - це вимушений крок, який застосовується виключно за наявності дефіциту, а також для збереження балансу виробництва і споживання в енергосистемі. Відключення зникнуть лише після повного припинення ворожих атак.

Починаючи з 10 жовтня, росіяни випустили на українські енергетичні об'єкти понад тисячу ракет і дронів. Енергосистема витримала дев'ять хвиль масованих терористичних атак. Наразі по всій території України запроваджуються аварійні відключення світла через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.