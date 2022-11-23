Укренерго сьогодні застосує планові відключення у всіх областях

У середу, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 23 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України застосовуються планові відключення. Це наслідок неодноразових ракетних атак ворога на мережі компанії, а також на електростанції, які виробляють електроенергію. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше відновити все обладнання, пошкоджене російськими ракетами та дронами", - підкреслили у компанії.

Як нагадали в Укренерго, графіки відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

Укренерго не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання, ідеться в повідомленні.

За даними Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, збитки Укренерго через агресію РФ становлять понад 70 мільярдів гривень.