"Укрзалізниця вперше з початку повномасштабного вторгнення відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом. Відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових", - ідеться у повідомленні на сайті АТ "Укрзалізниця".

В Укрзалізниці зазначили, що перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні з Києва. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Повідомляється, що поїзд No122/121 Київ-Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних - з Миколаєва.

Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії Миколаїв був прифронтовом містом та тримав оборону на півдні України. Після деокупації Херсона лінія фронту зрушилася, і ми отримали дозвіл на відновлення залізничного сполучення до міста. Це надважливо саме напередодні зими, коли люди зможуть у разі потреби зручно поїхати до інших міст України або ж привезти все необхідне", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.