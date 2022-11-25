Усі українські АЕС відновили доступ до електромережі після ракетної атаки

Усі атомні електростанції України відновили підключення до національної енергосистеми після російської ракетної атаки 23 листопада.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

До мережі під'єднані Рівненська, Південноукраїнську, Хмельницька та Чорнобильська АЕС.

Група експертів МАГАТЕ, яка присутня на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції, ще вчора повідомила, що зовнішнє підключення до об'єкта відновлено. Наразі ЗАЕС в режимі зупинки, але вона потребує електроенергії для підтримки основних функцій безпеки та охорони.

У МАГАТЕ додали, що на наступному тижні відправлять наглядачів на Рівненську, Южно-Українську та Хмельницьку станції.

23 листопада війська росії завдали масованого ракетного удару по енергоінфраструктурі України. Вибухи лунали в Києві та Київській області, на Львівщині, у Рівненській та Хмельницькій областях, а також у низці інших регіонів. Через атаку майже по всій країні вимикали світло, оскільки були пошкоджені й об'єкти АЕС.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що загалом росіяни запустили 67 крилатих ракет і до 10 безпілотників-камікадзе "Ланцет". Збити вдалося 51 ракету і 5 безпілотників.