В Україні позпочнеться обмін старих ламп на нові

Українці з 1 січня зможуть безкоштовно обміняти лампи розжарювання на світлодіодні LED-лампи, які більш економні у споживанні.

Про порядок заміни лампочок розповіла перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону.

Найближчими місяцями уряд планує замінити 50 млн старих лампочок на LED- лампи. Це стало доступним завдяки державній програмі допомоги від Євросоюзу.

Вже одразу після Нового року українці віком від 18 років зможуть прийти у відділення "Укрпошти" або залишити свою заявку спочатку на порталі "Дія", а потім фізично прийти у відділення "Укрпошти" та безкоштовно обміняти старі лампи розжарювання на нові LED-лампи. Одна людина зможе одержати на руки максимум п'ять лампочок.

Таким чином, навіть пенсіонери та малозабезпечені сім'ї, які не мають грошей на покупку світлодіодних ламп, зможуть отримати їх для своїх домогосподарств.

Як відомо, LED-лампи споживають у 7-8 разів менше електроенергії, ніж звичайні дешеві лампочки. І служать вони кілька років, на відміну ламп розжарювання.

У Мінекономіки уточнили, що 40% структури споживання електричної енергії в Україні становить населення, тому заміна 50 млн. лампочок розжарювання може заощадити роботу одного реактора потужністю 1 ГВт.

Лампи замінять не лише населенню, а й соціальним структурам - школам, лікарням, садкам, ЦНАПАМ, комунальним структурам. Таким чином, вдасться знизити споживання електроенергії в 7-8 разів.