В Україні розробили "паралельну" мережу постачання електрики

В Україні розробили нову систему постачання електрики, але реалізують її після закінчення активної фази війни, повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 16 листопада.

"Україна розробила цікаву систему постачання електрики. Ми розуміємо, що ми будемо робити, коли можна буде голову підняти. Є пріоритет номер один - щоденного захисту того, що ми маємо. Якщо ми переживемо цю зиму, а ми її переживемо, ми точно переможемо у цій війні", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що наразі влада зайнята тим, "щоб незалежно від того, куди попадає Росія, наші люди мали доступ до електрики".

Російська атака на цивільну енергетичну інфраструктуру в Україні 15 листопада залишила без електроенергії близько 10 мільйонів людей. Росія атакувала Україну майже 100 ракетами, переважну більшість із них збили, але частина з них пошкодила 15 енергооб'єктів. За матеріалами ZN.ua