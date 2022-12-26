В Україні створили спільну банківську мережу на випадок блекауту

В Україні створили спільну мережу відділень банків POWER BANKING, яка працюватиме навіть у разі тривалих відключень світла.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

"Це загальна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Мережа об'єднує усі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою мережі. Серед них: ПриватБанк; Ощадбанк; Укрексімбанк; Райффайзен Банк; УКРГАЗБАНК; СЕНС БАНК; ПУМБ; Укрсиббанк; ОТП Банк; Універсал Банку; Південний; КРЕДОБАНК; ТАСКОМБАНК; А-Банк.

Зараз вже понад 1000 відділень у всіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту. Знайти найближче відділення можна на карті .

В умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING буде доступний певний перелік невідкладних банківських послуг, а саме: отримання готівки (у банкоматах чи касі); платежі, переказ коштів (у касі чи терміналах самообслуговування); обмін валют (за наявності готівкової валюти у касі); консультації менеджерів із фінансових питань.

Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Завдяки цьому українці зможуть у банкоматі будь-якого банку мережі "зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу". За матеріалами Kyiv Media.