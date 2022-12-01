В Україні з 1 грудня зросла мінімальна пенсія

З 1 грудня 2022 року в Україні підвищується прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія). Це друге підвищення за цей рік, і воно стосується тільки пенсіонерів, які не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на закон про державний бюджет України на 2022 рік.

Відповідно до закону, мінімальна пенсія зросте на 66 гривень, з 2027 до 2093 гривень. Всього ж мінімальна пенсія зросте у 2022 році на 8,2% - з 1934 до 2093 гривень. Водночас в уряді очікують, що інфляція становитиме 29,3%.

Підвищення є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (пенсіонерам, що не працюють), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.

Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі.

Як правило, такий перерахунок торкається великої кількості пенсіонерів, однак середній розмір підвищення є не досить великим.

Приміром, з 1 липня мінімальна пенсія зросла на 93 гривні з 1934 до 2027 гривень. У результаті підвищення отримали 4,8 млн пенсіонерів, середній розмір - 45,40 гривень.

За матеріалами Цензор.НЕТ