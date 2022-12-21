В Україні зберігається значний дефіцит електрики - Укренерго

Станом на 21 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит потужності.

Про це повідомляє "Укренерго".

"На ранок 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень. Зараз працюють усі види генерації.

За словами енергетиків, у центральному регіоні, зокрема й у Києві, ситуація залишається складною.

Крім того, росіяни вночі знову обстрілювали артилерією деокуповані райони на сході та півдні, унаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато.

"Оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України. Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно", - наголосили в пресслужбі. За матеріалами Kyiv Media.