Відбудова України: Потрібні майже €350 мільярдів, і ця сума зростає щодня - єврокомісар

Всі росіяни, причетні до воєнних злочинів та злочинів проти людства, мають постати перед українським та міжнародним правосуддям.

Про це у понеділок у Брюсселі під час щорічного Київського інвестиційного форуму заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Нам потрібне правосуддя в Україні. Ми маємо переконатися, що всі злочинці постануть перед українськими судами, перед судом в одній з європейських столиць або перед Міжнародним кримінальним судом. До кінця свого життя всі вони мають знати, що для них існує реальний ризик постати перед судом або трибуналом», - наголосив Рейндерс.

Він нагадав, що попередня оцінка руйнувань, завданих російським агресором Україні, яка була проведена Світовим банком у взаємодії з Україною і ЄС, становила 97 мільярдів доларів; ще не менше 349 мільярдів євро мають бути спрямовані на відновлення та відбудову країни.

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«Тож зараз ми потребуємо суму, що є не набагато меншою за 500 мільярдів євро, і цей рахунок зростає щодня і щогодини, тому що просто зараз продовжуються російські обстріли Києва та інших міст України. Я бачив це на початку жовтня, коли ці обстріли розпочалися. Я провів три години у бомбосховищі і я бачив стійкість цих людей. Я бачив, як негайно після цих російських ударів на вулиці міст повертається «нормальне» життя, якщо взагалі можна говорити про якусь «нормальність» в умовах війни», - сказав Рейндерс.

Він зауважив, що як єврокомісар з юстиції опікується двома напрямками. Перший – це імплементація санкцій проти росії, другий – притягнення до відповідальності тих, хто винен у скоєнні воєнних злочинів в Україні.

«До цього часу було можливим заморозити понад 18 мільярдів євро, що належать російським та білоруським олігархам та установам. Водночас ми зарезервували 300 мільярдів євро з резервів центробанку росії. Так, дуже важливо шукати шлях для відбудови України, але водночас ми маємо подумати про те, що російська влада має заплатити за це відновлення. Ми шукаємо, як найкраще це організувати правовим шляхом», - сказав єврокомісар.

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Стосовно другого напрямку своєї роботи, він зауважив, що головне забезпечити відповідальність всіх злочинців за скоєні в Україні злочини.

«Сьогодні у Берліні ми матимемо зустріч міністрів юстиції «Групи семи». Я переконаний, що ми маємо однакову рішучість – не лише просуватися вперед із санкціями, не лише брати участь у відновленні України, але також переконатися, що ми досягли правосуддя для України. Ми маємо зробити це для народу України. Всі причетні у воєнних злочинах або у злочинах проти людяності мають постати перед правосуддям», - наголосив Рейндерс.

Як повідомлялося, з початку російського військового вторгнення в Україну ЄС почав надавати Україні політичну, економічну, фінансову, гуманітарну та військову допомогу. Зокрема, ЄС мобілізував ресурси Допоміжної місії ЄС в Україні для допомоги правоохоронцям України у документуванні російських злочинів. ЄС змінив статутні норми агентства Євроюст та надав йому повноваження збирати, систематизувати та зберігати докази таких воєнних злочинів російських загарбників, що були виявлені після звільнення територій України.