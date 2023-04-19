27 аграрних асоціацій України закликали ЄС зняти заборони на постачання продукції

ВАР разом з провідними аграрними асоціаціями звернулися до влади ЄС із закликом не обмежувати вільний рух українського продовольства, оскільки заборони окремих країн ЄС загрожують світовій продовольчій безпеці та суперечать багатьом міжнародним договорам.

Шляхи солідарності мають працювати для запобігання голоду в бідних країнах Африки та Азії, а отже і нової хвилі міграції до країн Європи. Без повноцінної роботи цих шляхів експорту відбувається не тільки подальше руйнування світових ланцюгів доданої вартості та постачання продукції, що спричиняє фінансові збитки як українським, так і іноземних виробникам.

Запровадження обмежувальних торгових заходів зі сторони країн ЄС суперечить багатьом міжнародним договорам, в тому числі правилам торгівлі СОТ, нормам ЄС про спільний ринок, Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС (та її торговельної частини ПВЗВТ), а також підриває постулати запроваджених ЄС Шляхів Солідарності.

Ринки східних країн ЄС ніколи не були ключовими для українського зерна чи іншої аграрної продукції, враховуючи високий рівень сільськогосподарського виробництва в цих країнах. А тому обставини, що склалися на сьогодні, мають виключно ситуативний характер, спричинений війною росії та закриттям українських портів Чорного та Азовського морів.

"Ми розуміємо, що під час війни обсяги експорту до країн ЄС - сусідів України значно збільшилися, і це має певний вплив на їх ринок. Тим не менш, левова частка продукції йде транзитом до інших країн, і в цьому є основна зацікавленість українського агросектору. Разом з тим важливою є послідовність і передбачуваність торговельної політики, адже до повномасштабного вторгнення Україна налагодила взаємовигідну співпрацю з країнами ЄС щодо торгівлі аграрною та харчовою продукцією. Раптова повна заборона імпорту негативно впливає на раніше налагоджені зв'язки, укладені контракти та ритмічні постачання окремих аграрних продуктів.

Враховуючи складну соціально-політичну ситуацію, що склалась у сусідніх країнах ЄС, ми закликаємо європейських колег до відкритого діалогу із залученням представників Європейських інституцій для пошуку компромісних рішень, що не суперечитимуть правилам та нормам ЄС. Водночас, запровадження односторонніх заборон на імпорт та транзит створить додатковий тиск не тільки на українських аграріїв, але і призведе до поглиблення кризи зі світовою харчовою безпекою. Будь-які спекуляції на темі запровадження заборони на транзит української агрохарчової продукції є недопустимими, оскільки на кону не тільки економічне благополуччя європейських фермерів, але і виживання як українських аграріїв, так і споживачів української продукції по всьому світу", - йдеться у зверненні.

Українські аграрії також звернулися до представників Європейської Комісії з проханням посприяти зняттю жорстких обмежень щодо торгівлі між східними країнами ЄС та Україною, а також сприяти розвитку логістичної інфраструктури східних країн ЄС, від чого виграють логістичні перевізники, аграрні виробники в цих країнах та переробні підприємства, що розміщені в західних країнах ЄС.

Відкрите звернення до ЄС підписали ГС "Всеукраїнська аграрна рада" та 27 профільних асоціацій, які входять до Всеукраїнського аграрного форуму.

За матеріалами Всеукраїнська аграрна рада.