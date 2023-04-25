Активно працюємо над новою економічною стратегією України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада крани активно працює над економічним розвитком України та запевнив, що 2023 рік — це "рік економічного зростання".

Про це він написав у своєму Telegram.

"Активно працюємо над новою економічною стратегією України. Цей рік — рік початку нашого економічного зростання. Ми крок за кроком відбудовуємо інфраструктуру, але важливо вже зараз починати думати та над відновленням економіки нашої країни", - зазначив Зеленський.

Він додав, що під час наради докладно розглянули шляхи для забезпечення темпів росту економіки та ВВП, розвиток різних галузей економіки, пріоритетні стратегічні сектори та інвестиційні політики.

Раніше директор Інститут розвитку економіки України Олександр Гончаров заявляв, що У найближчі 10 років в Україну за підтримки урядів країн ЄС та США може прийти прямих іноземних інвестицій лише до 80 мільярдів доларів США. Решту грошей країні доведеться шукати самій. За матеріалами ZN.ua