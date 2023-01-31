Американська корпорація виділить $250 мільйонів на підтримку українського бізнесу - Шмигаль

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) виділить 250 мільйонів доларів на підтримку українського малого та середнього бізнесу цього року.

Як передає Укрінформ, про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі.

"Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) готова підтримати український бізнес", - наголосив прем'єр.

За його словами, директор DFC Скотт Нейтан на зустрічі повідомив, що корпорація цього року залучить 250 млн доларів для допомоги у фінансуванні програм підтримки малого й середнього бізнесу.

Загалом DFC планує мобілізувати до 1 млрд доларів на підтримку української економіки, додав Шмигаль.

"Проговорили інструменти для залучення інвестицій. Окремо порушили питання запуску фондового ринку в Україні. Також спільно відкрили захід в Американській торгово-промисловій палаті, де детальніше зосередилися на напрямках підтримки бізнесу й економіки", - зауважив він.

Глава уряду додав, що цінує готовність DFC надавати фінансування українським компаніям, і наголосив, що стати частиною відновлення України сьогодні - це найпотужніша інвестиція в майбутнє.

У Мінекономіки заявили, що Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) готує для України програму на 3 млрд дол., а Міжнародна фінансова корпорація - 2 млрд дол.