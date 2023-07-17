олова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував масові ненагальні тендери, оголошені місцевою владою під час війни. Нардеп пообіцяв обмежити закупівлі через Верховну Раду, якщо не припиниться "бенкет під час чуми".

Про це політик повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він звернувся до керівників міст та всіх осіб, відповідальних за процедури закупівель, наголосивши, що в суспільстві назріває серйозне невдоволення. Йдеться про надання дивних пріоритетів у закупівлях під час війни.

"Усі ці історії про барабани, стадіони, люксові овочерізки, перекладання бруківки, там, де вона не в такому жахливому стані, значною мірою дестабілізують суспільство, яке живе непростим життям, примудряючись не просто виживати, але ще й волонтерити, донатити на армію та зберігати оптимістичний погляд на майбутнє. Я вже мовчу про сигнали, які ми отримуємо із фронту - наші захисники просто шоковані цими новинами... Ми в парламенті активно обговорюємо ідею обмеження розпорядження цими коштами...", - зауважив він.

Політик зазначив, що відповідне розпорядження коштами можуть обмежити, хоч це буде ударом по децентралізації. Щоб цього не сталося, вже зараз потрібно припинити відповідні дії.

"Саме тому я вирішив опублікувати цей пост. Вважайте це останнім попередженням. Якщо ви не зупинитесь, не припините витрачати гроші на предмети не першої необхідності, на те, що аж ніяк не наближає нас до перемоги, то парламент внесе законодавчі обмеження на період воєнного стану. Думайте", - додав Арахамія.