Британська розвідка проаналізувала вихід Росії із "зернової угоди"

Російська влада вже давно планувала відмовитися від продовження зернової угоди, і використала дезінформацію, щоб приховати справжню причину відмови.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомляв Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

"17 липня Росія не продовжила свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі. Це фактично звело нанівець угоду, яка, попри війну, забезпечувала безпечний прохід суден, що вивозили зерно з України. Росія прагне стримувати всі торговельні судна з українських портів. Росія, ймовірно, ухвалила рішення вийти з цієї угоди деякий час тому, оскільки вирішила, що угода більше не відповідає її інтересам", - заявили у відомстві.

У Міноборони додали, що Росія замаскувала це рішення дезінформацією, стверджуючи, що її вихід із угоди натомість пов'язаний із занепокоєнням, що цивільні судна знаходяться під загрозою через українські міни та що Україна використовувала зерновий коридор у військових цілях, не надавши доказів для цих тверджень.

"19 липня Міноборони Росії заявило, що буде вважати, що всі судна, які наближаються до України, перевозять зброю. Російський Чорноморський флот, ймовірно, тепер братиме більш активну роль у зриві будь-якої торгівлі, яка триває. Однак ці операції з блокування російським флотом будуть під загрозою через українські надводні дрони та крилаті ракети берегової оборони", - зазначили у відомстві.

Росія 17 липня заявила про припинення продовження дії зернової угоди, яка була укладена 22 липня 2022 року у Стамбулі на 120 днів і кілька разів продовжувалась.

Президент Володимир Зеленський заявив, що зернова ініціатива може діяти й без участі РФ, а своїми діями Росія зриває власні домовленості з Туреччиною та ООН, оскільки Україна з росіянами жодних угод не має.

19 липня Росія здійснила цілеспрямовану повітряну атаку на зернові термінали в українських портах. Пошкоджень зазнала інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників.

У порту "Чорноморськ" знищено 60 тис. т зерна внаслідок обстрілів портової інфраструктури, задіяної у зерновій ініціативі.