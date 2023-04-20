Чехія не планує обмежувати імпорт українського зерна

Чехія не збирається забороняти імпорт українського зерна задля захисту місцевих виробників сільгосппродукції як це зробили Польща, Угорщина та Словаччина.

Про це йдеться у комюніке пресслужби міністерства сільського господарства Чехії.

Міністр сільського господарства Зденек Некула сказав, що Чехія поки не планує забороняти імпорт української сільгосппродукції. Втім, країна посилила контроль за якістю продукції - зокрема, з вмістом певних речовин. Поки перевірки не виявили проблем.

Як зазначають у відомстві, односторонні рішення Польщі, Угорщини та Словаччини щодо імпорту українського зерна суперечать правилам єдиного ринку ЄС та СОТ і ситуація, що спричиняє невдоволення фермерів низки європейських країн, потребує якогось централізованого рішення на рівні ЄС.

"Важливо, щоби Єврокомісія та окремі країни ретельно відстежували вплив українського імпорту, зокрема на ринок ЄС і національних виробників. Втім, односторонні заборони з боку окремих країн нічого не вирішують. Нам потрібно на рівні ЄС домовитися про правила щодо транзиту сільгосппродукції з України до європейських портів", - зазначив міністр.